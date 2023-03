I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Energia: nucleare, la Turchia aspira a un ruolo guida per gli Stati africani - La Turchia aspira a conquistare un ruolo di primo piano per tutti gli Stati che decidono di fornirsi di energia nucleare, soprattutto per i Paesi africani. Lo ha dichiarato il vicedirettore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Mikhail Chudakov, durante l'incontro tenuto ieri della piattaforma di esperti Africa Nuclear Business Platform organizzata a Kampala (Uganda), secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa turca "Anadolu". Secondo Chudakov, infatti, circa un terzo dei Paesi che hanno chiesto all'Aiea un'assistenza nell'elaborazione di un programma nucleare a scopo energetico sono in Africa. Anche perché, ha spiegato lo stesso Chudakov, l'energia nucleare è fondamentale per contrastare il cambiamento climatico e raggiungere l'obiettivo di zero emissioni di carbonio. La Turchia, dunque, la prossima estate ospiterà la prossima Piattaforma commerciale nucleare (Nuclear Business Platform) nella città meridionale di Antalya. Infatti, secondo il direttore della Piattaforma, Zaf Coelho, la centrale nucleare di Akkuyu, situata nella provincia meridionale di Mersin, rappresenta un esempio per i Paesi africani che stanno considerando l'ipotesi di fornirsi di energia nucleare. Vale la pena ricordare che, per la realizzazione e la messa in opera dell'impianto, nel 2010 la Turchia ha siglato un accordo con la società statale russa Rosatom. Per i lavori di costruzione, invece, nel 2013, la compagnia turca Ozdogu ha firmato un contratto con la russa Atomstroyexport, specializzata nella costruzione di stabilimenti nucleari. Il completamento dei lavori, iniziati nell'aprile 2018, è previsto per il prossimo maggio.