I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Usa-Sahel: Blinken in Niger, contrastare Wagner con "approccio globale" per "ottenere risultati" - Gli Stati Uniti e i suoi partner occidentali devono dimostrare di "essere in grado di ottenere risultati" nella regione africana del Sahel per contrastare la crescente influenza del gruppo paramilitare russo Wagner ed evitare fallimenti "come già visto in un certo numero di posti". Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel suo incontro tenuto a Niamey con l'omologo nigerino Hassoumi Massaoudou." Spetta a noi dimostrare, attraverso questo approccio molto più completo che stiamo adottando nei confronti dell'insicurezza, che possiamo effettivamente ottenere risultati", ha detto Blinken secondo il dipartimento di Stato, facendo riferimento all'intenzione di Washington di perseguire un approccio "globale" nella lotta al terrorismo che si basa non solo su interventi per la sicurezza ma anche “sul buon governo, sullo sviluppo, sulla creazione di opportunità e sulla risposta ai bisogni delle persone”. "Penso che sia esattamente questo a fare la differenza", ha detto Blinken durante la conferenza stampa congiunta con Massaoudou, ricordando che la situazione "è finita male in un certo numero di posti" e sostenendo che le sconfitte sono strettamente legate all'influenza di Wagner: "dove Wagner è stato presente, le cose brutte sono state inevitabili", ha aggiunto. Nel quadro della visita, la prima effettuata in Niger, Blinken ha annunciato una serie di iniziative regionali, tra cui 150 milioni di dollari in nuova assistenza umanitaria per il Sahel, portando il totale a 233 milioni di dollari per l'anno fiscale. (Res)