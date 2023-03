© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: presidente Saied, è necessario contrastare la “corruzione dilagante” - La corruzione “dilaga nella società” tunisina ed è necessario combatterla “purificando il Paese dai corrotti”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, durante una visita nella sede principale della Società tunisina per le attività petrolifere (Etap). Secondo quanto riferito dalla presidenza tunisina sulla propria pagina Facebook, Saied ha tenuto un incontro con la direttrice generale di Etap, Dalila Chebbi, durante il quale ha affermato che in Tunisia ci sono persone corrotte che “cercano di nascondersi” per non essere accusate, mentre altri “subiscono abusi” a causa delle proprie “posizioni nella nazione”. Saied ha poi sottolineato come Etap sia “una delle istituzioni più importanti del Paese”, ma anche i corrotti al suo interno devono essere portati davanti alla giustizia. "Seguo regolarmente il vostro lavoro, ma c'è chi sta cercando di ostacolare gli sforzi tesi a sradicare la corruzione", ha affermato Saied, aggiungendo: “Stiamo lavorando per ricostruire la Tunisia e liberarla da tutti i mali che le sono stati inflitti per decenni". (segue) (Res)