I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Difesa: Libia, a Tunisi una riunione internazionale per unificare l’esercito - Si è svolta ieri a Tunisi una riunione internazionale alla presenza dei membri Comitato militare libico congiunto 5+5 (formato da alti ufficiali dell’est e dell’ovest della Libia) incentrata sull’unificazione delle istituzioni militari, sulla formazione della forza militare congiunta come primo passo per l'effettivo avvio dell'unificazione dell'esercito libico, nonché sulla sicurezza dei confini e delle elezioni che dovrebbe auspicabilmente tenersi entro il 2023. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Lana", spiegando che all’incontro erano presenti il rappresentante speciale del segretario generale e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, il capo di stato maggiore dell'Esercito libico sotto il Governo di unità nazionale di Tripoli, generale Mohamed Al Haddad, il comandante designato dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) con sede a Bengasi, Abdul Razzq Nadori, gli ambasciatori di Regno Unito, Turchia, Italia e Francia e rappresentanti dell'Unione Africana. (segue) (Res)