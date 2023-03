I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ambasciatore Usa, premier Dabaiba deve dimettersi se vuole candidarsi alle elezioni - Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, deve dimettersi dall'incarico se intende candidarsi alle prossime elezioni presidenziali. Lo ha dichiarato l'inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, in un'intervista televisiva, in cui ha sottolineato che è ancora possibile indire elezioni in Libia durante il 2023. Secondo il diplomatico degli Stati Uniti, l'iniziativa del rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulye Bathily, cerca non solo di gettare le basi legali e costituzionali per le elezioni, ma anche di usare la diplomazia per riunire le parti libiche per tenere il voto in un ambiente sicuro, assicurando che i risultati siano rispettati da tutti. L'iniziativa lanciata da Bathily, ha detto ancora Norland, è arrivata dopo approfondite consultazioni con politici libici e le parti internazionali. Parlando dei colloqui tra presidenti della Camera dei rappresentanti della Libia e dell’Alto Consiglio di Stato, Norland ha spiegato che questi hanno generato "progressi" a livello legale e costituzionale per quanto riguarda l'organizzazione delle elezioni, elogiando in tal senso il ruolo dell’Egitto che ha ospitato le riunioni dei due fori legislativi. (segue) (Res)