I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Algeria-Russia: il presidente Tebboune ufficialmente invitato a Mosca - Il presidente della Repubblica dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, è stato ufficialmente invitato a recarsi in visita in Russia. L’invito è giunto nel corso di un incontro con la presidente del Consiglio federale russo, Valentina Matviyenko, arrivata il 15 marzo scorso nel Paese nordafricano. Lo riferisce un comunicato della presidenza della Repubblica algerina, secondo cui all’incontro di ieri hanno partecipato anche Saleh Goudjil, presidente del Consiglio della nazione algerino, Abdel Aziz Khalaf, direttore del gabinetto presidenziale, e Ammar Belani, segretario generale del ministero degli Affari esteri. Per la Russia, inoltre, era presente l'ambasciatore ad Algeri Valerian Shuvaev. Nel corso dei colloqui, stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa algerina “Aps”, Matvienko ha affermato che l’Algeria rappresenta un “partner affidabile e molto importante” per la Russia all’interno del continente africano, oltre che un Paese con cui Mosca ha instaurato una "rilevante cooperazione a livello economico e commerciale". A tal proposito, la presidente del Consiglio federale ha riferito che la Russia sostiene l’adesione dell’Algeria al gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), mentre ha ringraziato il Paese nordafricano per la posizione assunta di fronte agli eventi regionali e internazionali e per aver preservato buoni rapporti con la Federazione russa. Per Matvienko, è necessario mantenere questi legami ed espandere la cooperazione in settori quali energia, trasporti, agricoltura, infrastrutture, istruzione, cultura e industria farmaceutica, “nell’interesse di entrambi i Paesi”. "La cooperazione tra Algeria e Russia non va contro nessun Paese. È una cooperazione tesa a sviluppare i nostri interessi e relazioni", ha affermato la presidente del Consiglio federale, aggiungendo che "le relazioni bilaterali svolgono un ruolo importante nella stabilità e nell'equilibrio del mercato globale dell'energia”. (segue) (Res)