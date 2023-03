© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: sviluppate nuove varietà di cereali più resistenti alla siccità - Sei nuove varietà di grano duro e di orzo (Chiffa, Assiya e Khnata) sono state sviluppate nell'ambito del progetto marocchino Diivva-Pr, che mira a produrre varietà di cereali più resistenti alla siccità e con migliori valori nutrizionali. Lo ha reso noto un comunicato del Centro internazionale per la ricerca agricola nelle zone aride (Icarda), l'Istituto nazionale per la ricerca agronomica (Inra) e la società Benchaib seeds, diffuso dal sito web d’informazione “Le 360”. “Il progetto è in linea con il piano Generation Green 2020-2030 del ministero dell’Agricoltura con l’obiettivo di migliorare la qualità dei cereali entro il 2030”, spiega il comunicato, secondo il quale le nuove varietà sono il frutto di oltre dieci anni di ricerca, utilizzando le risorse genetiche di grani ancestrali raccolte e conservate nella banca genetica Icarda di Rabat, in grado di resistere meglio alle sfide climatiche, come la siccità. Secondo le ultime previsioni del Fondo monetario internazionale (Fmi), l’attività economica del Marocco dovrebbe aumentare nel 2023 e stabilizzarsi intorno al 3,5 per cento nel medio termine grazie al rimbalzo della produzione agricola e dalle sue ricadute positive sul resto dell'economia. (Res)