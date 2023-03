I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: truffe e furti, sequestrati beni per 110 mila euro a un'attrice - Beni per un valore di oltre 110 mila euro sono stati sequestrati a un'attrice romana: si tratta di due polizze vita del valore di circa 80 mila euro e di due automobili, acquistate tra il 2018 e il 2019, del valore di circa 35 mila euro. I beni nella disponibilità della donna e del coniuge sono apparsi del tutto sproporzionati rispetto ai redditi esigui dichiarati dall’intero nucleo familiare. E il sequestro, eseguito oggi dalla guardia di finanza di Roma, su delega del tribunale capitolino, è motivato da una ragione di "pericolosità sociale" dell'attrice che - secondo quanto rilevato dalla procura - tra il 2011 e il 2018 è stata coinvolta in diverse vicende giudiziarie per furto con estrezza, truffa, utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento: la donna ha riportato anche condanne in via definitiva. Nel 2019 l'attrice era stata sottoposta a sorveglianza speciale: misura poi revocata nel 2021. Una nuova denuncia effettuata nel 2022 a carico dell’attrice e del coniuge per un’ipotesi di ricettazione ha successivamente portato il Pubblico ministero a emettere l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. (segue) (Rer)