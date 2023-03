I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unità nazionale: Rocca, valori fondamentali Italia sono ancora attuali - Oggi, a 162 anni dall'Unità d'Italia "celebriamo non soltanto le radici storiche del nostro popolo, ma anche la straordinaria attualità di quei valori di coesione nazionale, di libertà e di democrazia che rappresentano lo spirito della società italiana e del Paese". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Tutti noi ci riconosciamo, oltre un secolo e mezzo dopo l'ispirazione risorgimentale, nella Repubblica, nel Tricolore e nell'inno di Mameli, come espressioni più alte dell'Unità della nazione - aggiunge -. La sfida per il tempo presente e per l'avvenire è quella di proseguire nel solco già tracciato dalla Costituzione, al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano diritti e opportunità, specialmente ai più fragili e alle giovani generazioni. Questa giornata ci ricorda quanto sia fondamentale e irrinunciabile, come Istituzioni e comunità nazionale, affermare e realizzare gli ideali di pace, giustizia, libertà e democrazia". (segue) (Rer)