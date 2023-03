I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Unità nazionale: Gualtieri conferisce cittadinanza italiana a cinque giovani stranieri - Oggi cinque diciottenni nati in Italia da genitori stranieri hanno acquisito la cittadinanza italiana e Roma ha legato la cerimonia dell’elezione di cittadinanza alla "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Quello di oggi - spiega Gualtieri - non è un semplice passaggio burocratico: con l’elezione della cittadinanza italiana queste ragazze e ragazzi entrano a pieno titolo nella sfera dei diritti e dei doveri fissati dalla nostra Costituzione, che oggi consegniamo loro assieme allo Statuto di Roma Capitale. Noi vorremmo che dalla nostra città partisse anche una sollecitazione perché finalmente si riformi la legge sulla cittadinanza del 1992. Una legge incompleta, obsoleta e ingiusta. All’anagrafe di Roma - ricorda il sindaco - sono iscritti quasi 65 mila bambine e bambini, ragazze e ragazzi da 0-18 anni nati da genitori stranieri. Credo che sia una grande ingiustizia che tantissimi cittadini a tutti gli effetti italiani debbano aspettare 18 lunghissimi anni per aver riconosciuto pienamente il proprio diritto alla cittadinanza. Questi cinque splendidi ragazzi porteranno in dote a tutti noi, non solo il loro impegno, le loro passioni, i loro percorsi di formazione, ma anche la cultura dei loro genitori. E questo bagaglio culturale - conclude Gualtieri - rappresenta una grande risorsa e un patrimonio che arricchisce l’intera nostra comunità. Cari Marim, Leonardo, Valeria, Kristi Mae, Lelis Abbey Roma conta su di voi". (segue) (Rer)