I fatti del giorno - Medio Oriente

- Siria: cinque morti e sei feriti tra le forze governative a sud di Idlib - Cinque membri delle forze governative siriane sono morti e altri sei sono rimasti feriti in seguito a un’operazione condotta dal gruppo salafita Hayat Tahrir al Sham (Hts) che ha preso di mira le postazioni delle forze di Damasco a sud di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un'ampia rete di fonti sul territorio. Secondo quanto riferito dal Sohr, il gruppo salafita avrebbe preso di mira con armi automatiche postazioni dell’esercito governativo. Le fonti hanno spiegato che il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare a causa di numerosi feriti in gravi condizioni. (segue) (Res)