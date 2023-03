© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: riprende l’interrogatorio del governatore della Banca centrale da parte di inquirenti europei - È ripreso questa mattina al tribunale di Beirut l’interrogatorio del governatore della Banca centrale libanese (Banque du Liban, Bdl), Riad Salamé, in presenza dei magistrati europei, nel quadro del processo avviato dalla Procura generale per “appropriazione indebita, riciclaggio di denaro, arricchimento illecito e frode fiscale” e che vede coinvolti almeno sei Paesi europei. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Nna”, Salamé è accusato di appropriazione indebita di oltre 300 milioni di dollari della Bdl. L’emittente televisiva “Lbci” ha fatto sapere che l’interrogatorio di oggi “durerà poche ore”, in quanto ieri gli inquirenti europei hanno già posto metà delle proprie domande. Durante la seduta di ieri, durata circa cinque ore, il governatore della Bdl ha risposto a oltre 100 domande preparate dalla delegazione europea e poste dal presidente del tribunale di Beirut, Charbel Abou Samra. (segue) (Res)