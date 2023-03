© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qatar-Ue: premier qatariota discute con Borrell di Iran e questione palestinese - Il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, ha ricevuto una telefonata dall’alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Lo riferisce l’agenzia di stampa qatariota “Qna”, secondo cui Borrell si è congratulato con il premier per la sua recente nomina alla guida del governo di Doha. Oltre ad esaminare le relazioni tra il Qatar e l’Unione europea, le parti hanno poi discusso di alcuni fascicoli relativi alla regione mediorientale, tra cui la questione palestinese e il dossier sul nucleare iraniano. Nessuna menzione, invece, alle indagini sui casi di corruzione nel Parlamento europeo avviate alla fine dello scorso anno, nel quadro dello scandalo noto come “Qatargate”. “Il Qatar ha ribadito la propria opposizione alle fuorvianti fughe di notizie che includono il suo nome” nello scandalo, aveva fatto sapere il ministro Al Thani in un precedente incontro con Borrell in Giordania nel dicembre scorso. (Res)