- Cina: autorità tagliano di 25 punti la riserva obbligatoria, in arrivo liquidità per 73 miliardi di dollari - La banca centrale della Cina ha tagliato di 25 punti base la riserva obbligatoria delle istituzioni finanziarie, iniettando di fatto 500 miliardi di yuan (circa 72,6 miliardi di dollari) di liquidità nel mercato. L’annuncio dell’istituto giunge dopo che lunedì il nuovo premier Li Qiang ha fissato al 5 per cento l’obiettivo di crescita economica nazionale per quest’anno. Il taglio, che porterà al 7,6 per cento la riserva obbligatoria media per le banche cinesi, entrerà in vigore il prossimo 27 marzo. “La Banca popolare della Cina perseguirà una politica monetaria forte e mirata”, si legge nel comunicato dell’istituto. Solo negli ultimi mesi l’economia nazionale ha mostrato segni di ripresa dopo un sensibile rallentamento legato non solo alla pandemia di Covid-19, ma anche a cause strutturali quali l’invecchiamento della popolazione, la debolezza dei consumi, la fragilità del sistema bancario, la crisi del settore immobiliare e il rigido controllo pubblico sui colossi della tecnologia. (segue) (Res)