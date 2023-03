© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: almeno 22 persone uccise in un monastero, giunta accusa milizie ribelli - Almeno 22 persone sono state uccise la scorsa settimana in un'apparente esecuzione con armi da fuoco in un monastero a Nan Neint, nel Myanmar centrale. E' quanto emerge da un rapporto autoptico pubblicato nel Paese. Il governo militare birmano e i gruppi di resistenza armata si sono accusati a vicenda per le uccisioni. Il portavoce della giunta, Zaw Min Tun, ha dichiarato che i militari sono stati protagonisti di scontri a fuoco con gruppi ribelli nell'area, ma non hanno usato alcuna violenza contro i civili. Secondo il portavoce, la Forza di difesa delle nazionalità Karenni (Kndf) e un altro gruppo ribelle hanno assalito il villaggio difeso da forze governative: "Quando i gruppi terroristi hanno violentemente aperto il fuoco (...) alcuni abitanti del villaggio sono rimasti feriti e uccisi", ha dichiarato il portavoce. Un rappresentante della Kndf, invece, ha sostenuto che i ribelli siano entrati nel villaggio quando i militari se ne erano già andati, e di aver trovato i corpi senza vita di civili uccisi in un'apparente esecuzione nel perimetro del tempio. (Res)