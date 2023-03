Roma: Bonessio (Ev), grande dolore per perdita di Silvio Di Francia, già storico esponente dei Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono profondamente addolorato dalla notizia della scomparsa Silvio Di Francia, già storico esponente dei Verdi, militante politico appassionato, persona di grande vivacità intellettuale e spiccata sensibilità soprattutto rispetto alle tematiche ambientali e culturali. Così in una nota Nando Bonessio, consigliere capitolino di Europa verde ecologista e presidente della Commissione Sport di Roma Capitale. "Ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale dei Verdi, assessore alla cultura di Roma Capitale e in seguito della città di Latina. Oltre a essere stato un dirigente di partito e ad aver collaborato con diverse istituzioni pubbliche, è stato anche presidente di Zétema. L'impegno politico andava di pari passo con la sua passione per lo sport. È stato infatti judoka professionista, tre volte campione italiano, con svariate presenze nella Nazionale azzurra e presidente del Comitato Regionale Lazio della Fijlkam. Oggi mi stringo al dolore della sua famiglia e dei suoi amici a cui mando un abbraccio commosso", conclude.(Com)