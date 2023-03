Russia: Banca centrale lascia invariato tasso di interesse al 7,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale ha lasciato invariato il tasso di interesse al 7,5 per cento su base annua. Questo percentuale rimane uguale per la quarta volta consecutiva dallo scorso settembre. E' quanto risulta dal comunicato stampa della Banca della Russia. "Gli ultimi dati indicano una continua ripresa delle attività commerciali e attività dei consumatori", si legge nella nota. Si aggiunge che l'organismo valuterà l'aumento del tasso di riferimento nel caso in cui il rischio dell'aumento di inflazione si intensifichi. (Rum)