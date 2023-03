Medio Oriente: le Guardie svizzere in pellegrinaggio in Terra santa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piccolo gruppo di Guardie svizzere sta compiendo un pellegrinaggio in Terra santa, iniziato il 13 marzo e che si prevede durerà fino al 19 marzo. Il gruppo è formato da 12 giovani svizzeri, la maggioranza di lingua francese e un piccolo gruppo di lingua tedesca, ma tutti parlano italiano. Sono guidati da frate Alberto Joan Pari, segretario della Custodia di Terra santa. Si tratta del primo pellegrinaggio dopo lo stop dovuto alla pandemia di coronavirus. La tradizione di un pellegrinaggio in Terra santa risale a circa sette anni fa, su iniziativa del cappellano delle Guardie. È stato fatto un accordo con la Custodia di Terra santa, che mette a disposizione uno dei frati per guidare il gruppo. Prima della pandemia sono stati fatti una decina di pellegrinaggi sia di giovani reclute, sia delle Guardie con le loro famiglie. (segue) (Res)