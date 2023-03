Medio Oriente: le Guardie svizzere in pellegrinaggio in Terra santa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei focus di questo pellegrinaggio - che tocca i luoghi santi principali dei cristiani, da Betlemme a Gerusalemme fino a Nazareth - è l'incontro con persone e realtà locali cristiane. Un momento particolare è stata la visita al Baby Caritas Hospital di Betlemme, ospedale pediatrico fondato nel 1953 dal un sacerdote svizzero, padre Ernst Schnydrig. Dal 1963 è gestito dalla Ong "Kinderhilfe Bethlehem - Soccorso bambini Betlemme" (Crb), con sede a Lucerna, in Svizzera. Il 16 marzo, con una piccola cerimonia presso la curia della Custodia di Terra santa, le Guardie hanno ricevuto anche il certificato e la medaglia del pellegrino - o Croce Leonina -, un'onorificenza religiosa istituita da papa Leone XIII nel 1900, per incoraggiare i pellegrinaggi in Terra santa e creare un ricordo speciale del loro viaggio. (Res)