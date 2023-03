Energia: Gentiloni, Mezzogiorno come hub del Mediterraneo non è chiacchiera ma realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un futuro in cui “sarà fondamentale la connessione dal punto di vista energetico, la possibilità proiettare Mezzogiorno come hub energetico per il mediterraneo non è solo una chiacchiera ma una realtà che va potenziata”. Lo ha affermato Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia, in collegamento video nel corso della prima giornata di lavori del Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli da "Quotidiano del Sud". (Rin)