Imprese: Iveco consegna 92 Iveco S-Way, di cui 15 alimentati a gas naturale, al Gruppo Codognotto

- Iveco consegna 92 Iveco S-Way, di cui 15 alimentati a gas naturale, al Gruppo Codognotto, azienda trevigiana che si occupa di trasporto e logistica. La cerimonia si è svolta presso la sede del cliente di Salgareda (TV) alla presenza di Marco Manfredini, General Manager Operations del Gruppo Codognotto e Matteo Codognotto, Marketing & Innovation Group Director del Gruppo Codognotto, Antonella Ceccato, Amministratore Delegato Industrial Cars, David Cabrelli, Responsabile Commerciale Industrial Cars, e Fabrizio Buffa, Responsabile Gamma Media e Pesante Iveco Mercato Italia. La fornitura verrà completata in più tranche e prevede 77 Iveco S-Way, modello AS440S46T/P, e 15 Iveco SWay Lng, modello AS440S46T/P, compatibili con biocarburanti. Il gas naturale rappresenta ad oggi l’unica soluzione matura in grado di ridurre realmente le emissioni di CO2 nel lungo raggio e Iveco, con la sua gamma di veicoli a metano di ultima generazione, è in grado di attivare un circolo virtuoso per l’ambiente e per la mission. Attraverso l’impiego del biometano è infatti possibile raggiungere un ciclo di economia circolare completo, con un’autonomia fino a 1.600 km, una capacità di rifornimento equiparabile al diesel e una portata utile superiore, fattori che consentono di beneficiare dei vantaggi ambientali garantiti da una risorsa essenziale per il raggiungimento di una negatività carbonica fino al 121 per cento, come dimostrato da uno studio elaborato dal Cnr, promosso dal Cib– Consorzio Italiano Biogas. L’evoluzione dei trasporti e della logistica passa anche dalle sinergie tra aziende che, investendo su innovazione, trasformazione digitale e sostenibilità ambientale, generano azioni di valore che mettono il cliente al centro di ogni soluzione. Collaborazione e condivisione di obiettivi comuni unite a professionalità e competenza danno origine a partnership importati che guidano il cambiamento. A questo proposito, nel corso dell’evento, è stato possibile condividere impressioni ed esperienze da una realtà del territorio che ha saputo costruire un ecosistema di servizi che vanno dai trasporti, all’intermodalità e logistica integrata. (segue) (Com)