Imprese: Iveco consegna 92 Iveco S-Way, di cui 15 alimentati a gas naturale, al Gruppo Codognotto (2)

- "I mezzi a biometano liquefatto (bioLNG) rappresentano oggi una scelta chiave nella riduzione delle emissioni. Questa tecnologia unitamente all’ampliamento dell’offerta intermodale e al coinvolgimento dell’azienda su progetti legati all’impiego dell’elettrico e dell’idrogeno, rientrano nella strategia Codognotto che punta alla decarbonizzazione del trasporto merci e ad una logistica sempre più sostenibile” ha dichiarato Marco Manfredini, General Manager Operations del Gruppo Codognotto. In occasione della cerimonia di consegna, Fabrizio Buffa, Responsabile Gamma Media e Pesante IVECO Mercato Italia, ha dichiarato: “Grazie a questa importante fornitura si consolida il legame tra Iveco e Codognotto, una realtà di rilievo nel panorama della logistica integrata e del trasporto su strada che ancora una volta ha scelto i nostri Iveco SWay per guidare il suo business. Siamo lieti di essere parte attiva nel processo di rinnovo della flotta di un’azienda che da sempre punta su innovazione e professionalità”. Antonella Ceccato, Amministratore Delegato Industrial Cars, ha affermato: “E’ un piacere e motivo di orgoglio per Industrial Cars essere partner di un’importante realtà del nostro territorio come Codognotto che ha saputo costruire e diventare leader di un ecosistema di servizi che vanno dai trasporti, all’ intermodalità e logistica integrata a livello internazionale e che nello sviluppo del business mantiene un attenzione particolare ad aspetti valoriali quali il benessere del personale, dell’ambiente e dei territori nei quali operano.” Il Gruppo Codognotto è un’azienda leader nel settore della logistica integrata, trasporto su strada e servizi via mare e aereo. Con oltre 40 sedi in tutto il mondo, Codognotto offre ai propri clienti soluzioni innovative e su misura, accompagnandoli in ogni fase della supply chain. “Anticipare i tempi, proporre soluzioni avanzate conoscendo già le risposte a domande che il mercato ancora non si pone. Rappresentare il futuro dei trasporti e della logistica, grazie alla all’esperienza, alla tecnologia e alla dimensione umana”, questo il motto dell’azienda che per raggiungere tale obiettivo punta sempre di più ai giovani, all’innovazione e al cambiamento positivo. La fornitura è stata curata da Industrial Cars, concessionaria Iveco di riferimento per il territorio di Vicenza, Treviso e parte di Padova, con oltre 45 anni di esperienza nella vendita e nell'assistenza di veicoli Iveco. (Com)