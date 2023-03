Ue: Gentiloni, sviluppo Mezzogiorno decisivo anche per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, “la storia di un’area dell’Europa con 20 milioni di abitanti, il Sud Italia, che ha problemi di ritardi deve essere vissuta come una grande potenzialità, non solo italiana ma anche europea, perché il suo sviluppo è la piattaforma ideale per la prospettiva euromediterranea e per il rapporto con l’Africa” verso cui “non possiamo avere un atteggiamento ‘cinese’” perché abbiamo bisogno di partnership per sviluppare anche in Africa la trasformazione, individuando obiettivi comuni. Oggi abbiamo le risorse per farlo”. Lo ha affermato nel corso della prima giornata di lavori del Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli da "Quotidiano del Sud". (Rin)