Difesa: premier Heger, Slovacchia ha deciso di fornire MiG-29 a Ucraina

22 luglio 2021

- Il governo della Slovacchia ha approvato un accordo internazionale per donare i propri caccia MiG-29 all’Ucraina. Lo ha reso noto il premier, Eduard Heger, in conferenza stampa con il ministro della Difesa, Jaroslav Nad. "Abbiamo preso la decisione nel rispetto della Costituzione", ha affermato Heger. Oltre ai velivoli, Bratislava invierà a Kiev anche una parte dei sistemi missilistici Kub. “Forniremo i caccia all’Ucraina affinché possa difendersi”, ha detto il capo dell’esecutivo, aggiungendo che la presidente, Zuzana Caputova, è informata dell’iniziativa. I caccia al momento sono ancora in Slovacchia, ha precisato Nad, pur senza riferire in anticipo quando verranno consegnati all’Ucraina. (Vap)