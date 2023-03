Germania: quattro aeroporti in sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato lo sciopero in quattro aeroporti della Germania: Duesseldorf, Colonia/Bonn, Stoccarda e Karlsruhe/Baden-Baden. I voli cancellati sono 583, i passeggeri interessati oltre 76 mila. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, la mobilitazione è stata indetta dall'Unione dei sindacati del settore dei servizi (Ver.di) e ad astenersi dal lavoro sono i dipendenti della sicurezza aerea impiegati nel controllo di passeggeri, personale e merci. I viaggiatori devono aspettarsi ritardi, lunghi tempi di attesa e cancellazioni dei voli. Nella giornata del 13 marzo, la Ver.di aveva già in gran parte paralizzato con uno sciopero le operazioni negli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Hannover, Amburgo e Brema. Le astensioni dal lavoro si inquadrano nella richiesta di migliori condizioni retributive avanzata dal sindacato, impegnato nelle contrattazioni collettive per i dipendenti del settore pubblico a livello federale e municipale, per i lavoratori dei servizi di assistenza a terra a livello locale e per quelli della sicurezza aerea su scala nazionale. (segue) (Geb)