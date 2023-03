Germania: quattro aeroporti in sciopero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'amministratore delegato del gruppo Lufthansa, Carsten Spohr, gli scioperi stanno iniziando a diventare “un vero e proprio svantaggio di localizzazione” per gli aeroporti tedeschi. Nel settore pubblico, i sindacati stanno protestando con le astensioni dal lavoro contro l'offerta avanzata alla fine di febbraio dal governo federale e dagli esecutivi dei Laender. I datori di lavoro propongono un aumento lineare dei salari del tre per cento nel 2023 e di un ulteriore due per cento nel prossimo anno, oltre a pagamenti una tantum esentasse per un totale di 2.500 euro su due anni. L'Associazione dei dipendenti pubblici tedesca (Dbb) chiede, invece, chiede il 10,5 per cento in più di stipendio mensile o almeno un aumento di 500 euro. Il terzo incontro per la contrattazione collettiva si svolgerà a Potsdam dal 27 al 29 marzo. (Geb)