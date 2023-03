Germania: ministero Economia mette in guardia da divieto componenti cinesi per 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco mette in guardia dalle conseguenze del possibile divieto di utilizzare componenti fabbricate in Cina per gli operatori della rete di telefonia mobile 5G della Germania. Tale misura, attualmente in discussione nell'esecutivo federale, potrebbe avere “un impatto significativo sul funzionamento delle reti mobili e sul rispetto dei requisiti di copertura”. È quanto il dicastero afferma in un documento inviato alla commissione Economia del Bundestag, che il quotidiano “Handelsblatt” ha visionato. I requisiti di copertura sono stati imposti agli operatori di rete in occasione dell'assegnazione delle frequenze 5G nel 2019. Da allora, Deutsche Telekom, Vodafone e Telefonica hanno espanso la rete 5G, il cui ampliamento potrebbe essere ritardato se l'infrastruttura dovesse essere riconvertita a causa del divieto sulle componenti cinesi. Tale veto è in preparazione al ministero dell'Interno, che sta valutando di rimuovere dalla rete 5G tedesca le tecnologie prodotte dai gruppi per le telecomunicazioni cinesi Huawei e Zte, sospettati di condurre attività di spionaggio per conto delle autorità di Pechino. (segue) (Geb)