Germania: ministero Economia mette in guardia da divieto componenti cinesi per 5G (2)

- In particolare, il dicastero ha informato gli operatori di rete che considera le componenti di Huawei e Zte un “possibile disturbo per l'ordine pubblico e la sicurezza in Germania”. Il timore è che la Cina possa assumere influenza su un'infrastruttura critica come la rete 5G. Come nota “Handelsblatt”, l'avvertimento del ministero dell'Economia e della Protezione del clima è “notevole” perché il suo titolare, Robert Habeck, sostiene in linea di principio l'esclusione di alcuni componenti cinesi dalla rete 5G tedesca. Ora, secondo il dicastero, i possibili effetti di un divieto sulle componenti cinesi dell'infrastruttura dovrebbero essere esaminati caso per caso. Inoltre, il ministero di Habeck teme che il provvedimento potrebbe avere conseguenze sui “numerosi settori” dell'economia tedesca in cui vengono impiegate componenti di produzione cinese. (Geb)