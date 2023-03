Imprese: disponibile a Vanzago rete ultraveloce in fibra ottica targata Open Fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È disponibile la rete ultraveloce integralmente in fibra ottica targata Open Fiber nel comune di Vanzago. La società di telecomunicazioni, concessionaria del bando pubblico di Infratel per la copertura delle ‘aree bianche’ nella regione Lombardia, ha realizzato la rete Fiber to the home, ‘fibra fino a casa’, (Ftth) che consente a cittadini, imprese, scuole e uffici pubblici di usufruire di prestazioni digitali di ultima generazione. Sono state connesse oltre 4370 unità immobiliari attraverso un’infrastruttura che si sviluppa per quasi 18 chilometri. Gli interventi di posa dei cavi prevedono il riutilizzo di infrastrutture esistenti ove possibile. Sono state collegate le aree ad alta densità abitativa, ma anche zone più limitrofe quali Valdarenne, cascina Airaghi e Mantegazza. Open Fiber si è aggiudicata tutte e tre le gare Infratel per realizzare una rete in fibra ottica nelle aree dove gli operatori non hanno manifestato interesse ad investire. La rete in queste zone rimane di proprietà pubblica e sarà gestita da Open Fiber in concessione per 20 anni. In totale, Open Fiber raggiungerà oltre 6200 comuni in tutte e 20 le regioni italiane, cablando circa 8.8 milioni di unità immobiliari tra case, aziende e sedi di Pubbliche amministrazioni. “Siamo molto soddisfatti della proficua collaborazione con Open Fiber e l’impresa subappaltatrice che ha operato sul nostro territorio per la realizzazione di questa infrastruttura ultraveloce di nuova generazione”, ha commentato Guido Sangiovanni, sindaco del comune di Vanzago, che ha aggiunto: “Si tratta di un passaggio fondamentale per la fornitura di quei servizi innovativi digitali fondamentali che aiutano lo sviluppo della nostra comunità”. “La rete ultraveloce di Open Fiber permette di utilizzare i servizi digitali innovativi disponibili sulla rete internet in modalità sicura, con un’alta velocità e una bassa latenza”, ha affermato il field manager di Open Fiber Sollo Alfonso, che ha concluso: “Questa tecnologia Ftth è diventata indispensabile nella vita quotidiana delle singole persone e delle imprese. Ringraziamo l’Amministrazione per il supporto dato durante le fasi di realizzazione del progetto”. (Com)