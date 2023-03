Polonia: ufficio presidenziale, MiG-29 a Ucraina terranno Russia lontana dal confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caccia MiG-29 che la Polonia invierà all’Ucraina contribuiranno a impedire alla Russia di avvicinarsi ai confini. Lo ha detto all’emittente “Polskie Radio” Marcin Przydacz, direttore dell’Ufficio di politica internazionale della cancelleria del presidente polacco, Andrzej Duda. Secondo Przydacz, "l'Ucraina è un Paese che è stato attaccato ed è così che i Paesi colpiti dovrebbero essere aiutati”. Il presidente Duda ha spiegato ieri a margine dell’incontro con l’omologo della Repubblica Ceca, Petr Pavel, che nei prossimi giorni Kiev riceverà quattro caccia MiG-29 polacchi. I velivoli restanti del pacchetto sono attualmente in manutenzione e verranno consegnati successivamente. Il trasferimento dei velivoli militari avverrà in una più ampia coalizione di Paesi. Come riferito dal capo dello Stato polacco, Varsavia sostituirà i caccia inviati a Kiev con "i nuovi FA-50 dalla Corea del Sud”, che sono attesi alla fine dell’anno. In seguito, ha aggiunto Duda, “arriveranno gli squadroni degli F-35”. (Vap)