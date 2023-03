Imprese: Ita Airways lancia la campagna “In volo con papà”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per celebrare la Festa del Papà, Ita Airways lancia la campagna “In volo con papà”, un invito a tornare a volare con i papà, questa volta insieme alla compagnia di bandiera. In particolare, Ita Airways lancia un’idea regalo ad hoc, un’offerta speciale dedicata alla giornata della Festa del Papà, per riscoprire la gioia di volare insieme anche da grandi. Dal 17 fino al 20 marzo è possibile infatti acquistare voli nazionali, internazionali e Stati Uniti con uno sconto del 25 per cento sulla tariffa Economy per volare dal 24 marzo al 30 giugno 2023. La campagna sarà veicolata sui canali social ufficiali della Compagnia, con un claim che racconta una storia universale: “Da bambini abbiamo volato mille volte con papà. Girato il mondo intero senza uscire da una stanza. Poi abbiamo smesso. Ma non è mai troppo tardi per tornare a volare insieme”. La campagna realizzata da Ita Airways nasce da un’idea dell’agenzia We Are Social, che ne ha curato strategia, creatività e produzione. (Rin)