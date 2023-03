Referendum: Ferro, su Piattaforma raccolta firme digitali interlocuzioni in corso con ministero Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata realizzata "nel 2021 una versione della Piattaforma" per la raccolta digitale delle firme per i referendum e sono state "completate le attività di test". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro rispondendo alla Camera a un'interpellanza urgente di +Europa. In seguito all'adozione del decreto del 9 settembre 2022 si è reso "necessario effettuare alcuni adeguamenti della prima versione della Piattaforma", ha spiegato Ferro. E per la sua "attivazione la presidenza del Consiglio dei ministri ha avviato le necessarie interlocuzioni con il ministero Giustizia" affinché "ne prenda in carico la gestione", ha chiarito il sottosegretario. (Rin)