Ricerca: Bernini, Einstein Telescope occasione imperdibile per Italia

21 luglio 2021

- "Einstein Telescope è un’occasione imperdibile per il nostro Paese e per la ricerca. Il governo crede molto nel progetto e stiamo lavorando tutti insieme per sostenere la candidatura italiana", scrive su Facebook Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, rilanciando la sua intervista a "L'Unione Sarda". "Abbiamo le eccellenze, abbiamo l’area dell’ex miniera Sos Enattos a Lula in Sardegna che è perfetta per ospitare il telescopio di onde gravitazionali più grande al mondo e che visiterò lunedì pomeriggio. Abbiamo tutte le carte, ora sta a noi giocare bene questa partita", conclude Bernini. (Rin)