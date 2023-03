Sardegna: offerti 2.586 posti di lavoro, grande successo per il Job Day Ogliastra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’economia dell’Ogliastra offre opportunità lavorative nel settore del turismo e dell’agroalimentare, due industrie trainanti per l’economia della Sardegna - ha affermato l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai - E non solo, questa terra meravigliosa, ha anche un interno che si presta per un’economia agropastorale di grande livello, che offrirà nuove opportunità grazie anche all’ausilio delle nuove tecnologie. Il Job day – aggiunge - fa incontrare la domanda con l’offerta di lavoro e ci dice che tipo di formazione dobbiamo portare avanti nei territori. Il lavoro c’è, e va incontro ai giovani e ai disoccupati che lo stanno cercando. Lo schema del Job day è quello che seguiranno i nuovi centri per l’impiego per supportare i giovani e i disoccupati ad inserirsi nel mercato del lavoro”. (segue) (Rsc)