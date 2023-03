Sardegna: offerti 2.586 posti di lavoro, grande successo per il Job Day Ogliastra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così Maika Aversano direttrice generale Aspal: “Con i Job Day cerchiamo di far conoscere ai cittadini le opportunità e gli strumenti messi a disposizione dai centri per l’impiego. È importante far capire a imprese e lavoratori quali siano i servizi pubblici per il lavoro. Stiamo cercando di avere un grande occhio di riguardo ai giovani: con i nostri convegni sugli orientamenti e i lavori per il futuro infatti diamo loro l’opportunità di fare una riflessione sulle strade da intraprendere e sulle proprie attitudini per poter affrontare un mercato del lavoro in continua evoluzione”. Il Job Day Sardegna 2023 si concluderà a Cagliari il 30 e 31 marzo. (Rsc)