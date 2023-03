Ucraina: ministro Esteri polacco Rau, la Russia ha distrutto architettura di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha distrutto l'architettura della sicurezza in Europa. Lo ha detto al quotidiano "Le Figaro" il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau. "Certe capitali in Europa sono sempre attaccate all'ida di un approccio cooperativi, nel quale la Russia è uno dei pilastri della sicurezza europea. Queste capitali non sono pronte ad affrontare a realtà", ha affermato il capo della diplomazia polacca, sottolineando il fatto che Parigi lo preoccupa più di Berlino in questo senso. Secondo il ministro la sicurezza dell'Europa deve essere ricostruita senza la Russia. "Ho una chiara idea dello stato d'animo dei tedeschi, perché i miei antenati sono venuti in Polonia dalla Germania", ha affermato il titolare della diplomazia polacca. "Ne so meno sulle tradizioni francesi, ma intuitivamente suppongo che la Francia sia attirata dalla tradizione russe come impero che bilancia l'influenza tedesca in Europa, forse anche statunitense, nella tradizione gollista", ha concluso Rau.(Frp)