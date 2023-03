Sindacato: Calenda, è in profondissima crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel confronto ieri presso il congresso della Cgil anche con le altre forze politiche dell'opposizione "il come manca sempre", ad esempio sulla guerra in Ucraina "per me la libertà viene prima della pace". Lo ha detto il leader del Terzo polo Carlo Calenda a "Radio anch'io" su Rai Radio1. "Questo mi colpisce del sindacato, ti elencano tutta una serie di cose che vogliono senza mai spiegarti come si ottengono, questo è un punto della loro crisi, che infatti è profondissima", ha aggiunto. (Rin)