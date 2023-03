Iraq: premier Al Sudani, l’Iran è stato al nostro fianco nella lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran è stato ed è tuttora al fianco dell’Iraq nella lotta al terrorismo. Lo ha affermato il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, nel corso di un incontro con le famiglie dei martiri iraniani, rimasti uccisi nella guerra contro lo Stato islamico (is). Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, nell’occasione il premier ha espresso “l'apprezzamento del governo e del popolo iracheno per i sacrifici compiuti dai martiri nella lotta al terrorismo” quando “il sangue dei martiri iracheni si è mescolato con quello degli omologhi iraniani” per opporsi alle “barbarie dell'Is". Al Sudani ha poi fatto riferimento ai "legami sociali, religiosi e storici che uniscono i due popoli amici", sottolineando che "la Repubblica islamica dell'Iran ha precedentemente sostenuto ed è tuttora al fianco dell'Iraq nella lotta al terrorismo", e che "la posizione dei martiri è rispettata e apprezzata da tutti gli iracheni e da tutte le forze del bene nel mondo”.(Res)