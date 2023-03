Iraq: terremoto di magnitudo 5.1 colpisce regione al confine tra il Kurdistan e l’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 5.1 ha interessato, nella serata di ieri, la provincia di Halabja, situata vicino al confine della regione autonoma del Kurdistan iracheno con l'Iran. Lo riferisce l’emittente curdo-irachena “Rudaw”, riprendendo le informazioni fornite dal dipartimento di sismologia iracheno. Il sisma è stato avvertito in gran parte della regione, comprese le località di Erbil, Sulaymaniyah e Kirkuk, ma non sono state registrate vittime o ingenti danni materiali, ha fatto sapere Amir Jabri, portavoce del dipartimento di sismologia iracheno. Secondo il Centro sismologico euro-mediterraneo, l’epicentro è stato a 17 chilometri a nord-est della città di Halabja e 76 chilometri a sud-ovest della città curda di Sanandaj, nell'Iran occidentale. Molte persone ad Halabja sono scese in strada, ha riferito un corrispondente di “Rudaw” sul campo.(Res)