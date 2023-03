Iraq-Libia: ministero Esteri iracheno, desideriamo riaprire la nostra ambasciata a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq ha già informato le autorità libiche del desiderio di Baghdad di riaprire una propria ambasciata nella capitale del Paese nordafricano, Tripoli. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iracheno, Ahmed al Sahhaf, in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa “Ina”, precisando che il ministro degli Esteri, Fuad Hussein, ha inviato una delegazione diplomatica irachena in Libia, alla guida del capo del dipartimento amministrativo, Ihsan Allawi, la quale ha incontrato diverse personalità presso il ministero degli Affari esteri libico. “La delegazione ha tenuto colloqui dettagliati con i capi dei dipartimenti, rivelando il sostegno dell'Iraq agli sforzi internazionali per ripristinare la sicurezza e la stabilità in Libia, oltre che a una soluzione politica in linea con le aspirazioni del popolo libico”, ha aggiunto il portavoce.(Res)