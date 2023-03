Regno Unito: ministro Giustizia propone pena minima più severa per omicidi domestici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coloro che uccidono i propri partner o ex in Inghilterra e Galles dovranno affrontare condanne più severe. Come riporta il quotidiano "The Guardian", il ministro della Giustizia Dominic Raab, sosterrà per una modifica della legge dopo le pressioni di attivisti che dal 2020 chiedono un cambiamento della pena minima per il reato di omicidio domestico. La notizia arriva dopo che una revisione indipendente della condanna per omicidio domestico ha rilevato che questa non tiene conto del fatto che molti omicidi domestici si verificano dopo anni di abusi. Secondo i nuovi piani del governo, la legge sarà modificata in modo che l'avere alle spalle una storia di comportamento abusivo, coercitivo e di controllo nei confronti della vittima o l'uso di violenza eccessiva, sarà considerato un fattore aggravante nelle decisioni di condanna per omicidio. (Rel)