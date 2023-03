Francia: "Le Figaro" su riforma pensioni, governo indebolito più che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese è più che mai indebolito dopo il ricorso all'articolo 49.3 della Costituzione per far approvare la riforma delle pensioni evitando il voto all'Assemblea nazionale. È quanto si legge in un editoriale del quotidiano "Le Figaro". "La fine non è ancora scritta ma questo feuilleton delle pensioni la dice lunga sullo stato del dibattito politico nel nostro Paese", si legge sul quotidiano, che riporta un contesto politico "fratturato" ed "esploso". La riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron se paragonata a quella degli altri Paesi europei è "molto moderata" ma nonostante questo "mette la società sottosopra", sottolinea "Le Figaro", che rimarca il ruolo dei sindacati nelle aspre proteste delle ultime settimane.(Frp)