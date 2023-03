Francia: ministro Interno Darmanin, 310 fermi a causa degli scontri sulla riforma delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri sono stati effettuati 310 fermi, di cui 258 a Parigi, nell'ambito delle proteste scoppiata dopo che il governo ha fatto ricorso all'articolo 49.3 della Costituzione per ottenere una rapida approvazione della riforma delle pensioni. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, all'emittente radiofonica "Rtl". "L'opposizione è legittima, le manifestazioni sono legittime" ma "il caos" e "la violenza no", ha detto Darmanin. Ieri, dopo l'annuncio sul ricorso allo strumento costituzionale che consente all'esecutivo di evitare il voto parlamentare, si è formato un raduno spontaneo a Place de la Concorde, nel cuore di Parigi, dove migliaia di persone si sono radunate per protestare contro l'esecutivo. In serata si sono verificati scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine, con macchine e sacchi della spazzatura dati alle fiamme e cariche della polizia. Scene simili si sono viste in altre città di Francia. (Frp)