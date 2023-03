Croazia-Slovenia: Tajani oggi in missione a Zagabria e Lubiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si reca oggi in missione in Croazia e Slovenia. A Zagabria Tajani incontrerà il primo ministro, Andrej Plenkovic, e il Ministro degli Esteri, Grlic-Radman. Al centro dei colloqui, la partnership economica bilaterale (l’Italia è il primo partner commerciale della Croazia, con un interscambio pari a oltre 8 miliardi di euro) e nuove iniziative di cooperazione fra imprese che favoriscano la creazione di opportunità di investimento fra i due Paesi. La collaborazione economica e industriale sarà uno dei temi affrontati anche nella tappa di Lubiana, dove il vicepremier Tajani si recherà nel pomeriggio per incontrare la presidente della Repubblica, Natasa Pirc Musar, il primo ministro, Robert Golob, e la Vice primo ministro e ministra degli Esteri, Tanja Fajon. Italia e Slovenia non sono solo legate da un’intensa cooperazione commerciale (il volume degli scambi è infatti pari a circa 13 miliardi di euro) che trova un suo pilastro nella cooperazione transfrontaliera, come testimonia la designazione di Gorizia e Nova Gorica quale Capitale europea della cultura per il 2025. (segue) (Res)