Croazia-Slovenia: Tajani oggi in missione a Zagabria e Lubiana (2)

- Nei suoi incontri a Zagabria e Lubiana Tajani affronterà con i suoi interlocutori anche le principali questioni regionali e internazionali, con un focus sulle migrazioni, sui Balcani Occidentali, e sulla guerra in Ucraina. Per quanto riguarda l’emergenza migratoria ribadirà la necessità di attuare rapidamente azioni concrete e comuni lungo tutte le principali rotte dei migranti, compresa quella balcanica, attraverso la quale nel 2022 più di 130 mila persone hanno tentato di entrare nel territorio dell’Ue. In tema di allargamento dell’Unione europea ai Paesi dei Balcani occidentali, il Vicepremier ribadirà il forte impegno dell’Italia affinché il processo di integrazione europea della regione possa proseguire con rinnovato slancio e credibilità. Sulla guerra in Ucraina, infine, sottolineerà l’importanza di continuare a mantenere uno stretto coordinamento fra Roma, Zagabria e Lubiana, soprattutto in seno all’Ue e alla Natpo, per giungere rapidamente ad una pace negoziata e giusta. (Res)