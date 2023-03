Ponte Stretto: Salvini, sismicità? Peggiore in Turchia e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di Ponte sullo Stretto "la sismicità c'è in Italia come c'è, peggio, in Turchia e in Giappone e ci sono ponti" in quei Paesi. Lo ha detto il viceministro e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a "Radio anch'io" su Rai Radio1. "Il progetto del ponte fu validato da società italiane, spagnole, giapponesi e americane", ha osservato. (Rin)