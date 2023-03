Regno Unito: centro studi, riforma pensioni rischia di costare 114 mila euro a posto di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessione di pensioni multimiliardarie proposta dal cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito Jeremy Hunt nella sua Dichiarazione di primavera - l'aggiornamento della revisione di bilancio e delle prospettive di crescita - rischia di costare al Tesoro britannico 100 mila sterline (114 mila euro) per ogni posto di lavoro. Lo ha riferito il centro studi Institute for Fiscal Studies (Ifs), che ha avvertito che le famiglie sentiranno "un dolore continuo" nel prossimo anno poiché i salari non riusciranno ad equiparare i costi in quello che è stato definito come un "decennio perduto" degli standard di vita. Il direttore dell'Ifs, Paul Johnson, ha dichiarato inoltre che la rimozione del tetto pensionistico "non giocherà un ruolo importante nell'aumentare il numero di persone che torneranno nella forza lavoro". (Rel)