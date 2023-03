Omicidio Cerciello Rega: sconforto della vedova, non passi messaggio che in Italia si viene armati per uccidere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque ore di camera di consiglio per smontare i convincimenti giudiziari maturati in quattro anni da due corti d’assise sull’omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. La corte di Cassazione, mercoledì sera, ha sparigliato le carte. In primo grado i due americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjort erano stati condannati all’ergastolo; in appello le pene erano state ridotte a 24 anni per Lee Elder e a 22 anni per Natale Hjort. In entrambi i casi le corti avevano giudicato vera l'ipotesi che i due giovani, nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, nel quartiere Prati a Roma, avessero agito contro Cerciello Rega e il suo collega Andrea Varriale, accoltellando il primo per 11 volte uccidendolo, pur sapendo che i due erano carabinieri o comunque appartenenti alle forze di polizia. (segue) (Rer)