Omicidio Cerciello Rega: sconforto della vedova, non passi messaggio che in Italia si viene armati per uccidere (3)

21 luglio 2021

- Una sentenza che ha gelato l’aula, difensori compresi, ormai pronti ad accettare una sentenza di colpevolezza, innescando reazioni e considerazioni di diverso genere tra la gente comune. La vedova del vicebrigadiere, Rosa Maria Esilio, attraverso il suo legale Massimo Ferrandino, ha fatto sapere che, pur esprimendo amarezza e disorientamento, per la decisione della Cassazione, intende ribadire la profonda fiducia nella giustizia italiana. La vedova ritiene necessario e giusto attendere comunque di leggere le motivazioni della sentenza, con la speranza, in memoria del marito barbaramente ucciso durante il servizio, “che non passi il messaggio che in questa nazione, senza conseguenze concrete, si possa trascorrere le proprie vacanze portando al seguito armi, comprando droga e uccidendo servitori dello Stato”. (Rer)