Usa: Google denuncia "attacchi informatici furtivi" dalla Cina

- Hacker finanziati dallo Stato cinese hanno sviluppato tecniche in grado di aggirare i principali strumenti di sicurezza informatica e di penetrare nelle reti governative e aziendali per anni senza essere individuati. Lo denunciano ricercatori della divisione Mandiant di Google, che secondo il "Wall Street Journal" hanno scoperto nell'arco dell'ultimo anno una serie di intrusioni e violazioni di sistemi tipicamente ritenuti estranei alle liste di bersagli dello spionaggio informatico. Anziché tentare di violare sistemi protetti da firewall aziendali, gli hacker cinesi ricorrerebbero alla compromissione di sistemi periferici alle reti - talvolta gli stessi firewall - e ad attacchi contro software sviluppati da aziende come Vmware Inc e Citrix Systems Inc., che solitamente operano computer privi di antivirus o di sistemi di protezione. (segue) (Was)